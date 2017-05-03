Президент Мали примет участие во Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку

2017-05-03 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта примет участие в четвертом Всемирном форуме по межкультурному диалогу «Укрепление межкультурного диалога – новые возможности для человеческой безопасности, мира и устойчивого развития», который пройдет 4-6 мая в Баку, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана, распространенном в среду.

Форум организуется при партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной организацией туризма ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, СЕ и ИСЕСКО.

Вместе с президентом Мали в форуме примут участие вице-президент Болгарии Ильяна Йотова, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазизи бин Осман аль-Тувейджри, генсек ОИС Юсиф бин Ахмад аль-Осаймин, генсек ОЧЭС Майкл Кристидес, министры культуры ряда стран.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

В рамках форума будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)