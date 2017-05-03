Совершивший самоубийство полковник Ильгар Алиев на предварительном следствии дал показания против Эльдара Махмудова и Эльчина Гулиева

2017-05-03 17:53 | www.apa.az | 3

Стали известны показания совершившего суицид заместителя начальника Антитеррористического центра упраздненного МНБ Ильгара Алиева, данные им на предварительном следствии.

Как сообщает АПА, И.Алиев дал показания 15 декабря 2015 года. Спустя 5 дней он совершил самоубийство.

В своих показаниях И.Алиев сказал, что Магсуд Махмудов прав. Он отметил, что Эльдар Махмудов дал устное указание начальнику управления Эльчину Гулиеву собрать обвинительные материалы о некоем Тарлане. Эльчин Гулиев в свою очередь поручил это ему: «Когда я собирал информацию о его телефонных переговорах, я понял, что он находится в конфликте с неким Марком Шамиловым. Затем мы пригласили Марка в министерство и узнали о незаконных делах Тарлана. Об этом было доложено министру. Далее Тарлан был арестован по уголовному делу, которое велось в прокуратуре города Баку. Марк Шамилов же сказал, что некий Магсуд Махмудов захватил его земельный участок и попросил ему помочь. Марк написал заявление в связи с этим. Доложив Эльчину Гулиеву и получив разрешение, я поручил сотруднику антитеррористического центра МНБ Азеру Мехдиеву пригласить Магсуда Махмудова в министерство».

В своих показаниях Ильгар Алиев сообщил, что после того как Азер Мехдиев пригласил Магсуда в служебную комнату, он начал угрожать ему: «Поэтому Магсуда и вырвало. Кто-то из сотрудников сообщил мне об этом. Я вошел в комнату Азера и увидел там Магсуда. Некоторое время спустя Азер подошел ко мне и сказал, что Магсуд хочет отдать 50 тысяч долларов. Я доложил об этом Эльчину Гулиеву, который сказал мне, что 50 тысяч долларов это мало и потребовал, чтобы Магсуд принес 200 тысяч долларов. Я сказал об этом Азеру, после чего он ушел».

Согласно показаниям Ильгара Алиева, спустя некоторое время Азер вновь пришел и сообщил, что больше 150 тысяч долларов Магсуд отдать не сможет: «Я отправился к Эльчину Гулиеву и сообщил ему об этом. Эльчин Гулиев при мне позвонил бывшему министру и сказал ему, что приглашенный ими некий Магсуд может отдать 150 тысяч долларов. Эльдар Махмудов согласился. Магсуд частями принес деньги и отдал их Азеру. Азер же в свою очередь передал их мне. Иногда вместо денег Магсуд отправлял драгоценности. Но мы вернули эти предметы назад и потребовали принести деньги».

По словам И.Алиева в течение двух месяцев Магсуд частями передавал Азеру 120 тысяч долларов США, об этом было доложено Эльдару Махмудову. Э.Махмудов же потребовал передать 70 тысяч долларов США его помощнику Вюгару Махмудову, остальные же 50 тысяч долларов распределить внутри главного управления: «Эльчин Гулиев отправил 70 тысяч долларов Вюгару Махмудову, 20 тысяч взял себе, 10 тысяч долларов отдал мне, 10 тысяч передал Азеру Мехдиеву и Рамилю Гумбатову, чтобы те поделили между собой, и 10 тысяч долларов передал Марку Шамилову».



Отметим, в связи с тем, что Ильгар Алиев совершил суицид, уголовное дело было прекращено.



Напомним, бизнесмен Магсуд Махмудов сказал, что в МНБ у него требовали крупную сумму денег. В МНБ сказали, что если он не даст эти деньги, то будет арестован как член ИГ или наркобарон. По его словам, они также шантажировали предпринимателя отношениями с женщиной, с которой он контактировал по телефону.



М.Махмудов сказал, что после этого события, он продал автомобиль и другую собственность и передал деньги в МНБ.