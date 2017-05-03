Мадат Гулиев пообещал безопасность во время Исламиады

2017-05-03 15:15 | www.oxu.az | 3

«Азербайджанцы живут в условиях безопасности и мира. Несомненно, правоохранительные органы, СГБ делают все возможное, чтобы обеспечить мир».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, Исламские игры солидарности являются важным мероприятием:

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил текущий год «Годом исламской солидарности». В рамках этого года соревнования пройдут в Азербайджане. Естественно будет обеспечена безопасность».

A.M.