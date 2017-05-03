Индийских врачей научат обороняться от пациентов

2017-05-03 15:19 | www.oxu.az | 3

Сотни врачей в одной из крупных больниц Индии в мае начнут посещать занятия по самообороне. Они должны научиться защищать себя от больных и их родственников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Hindustan Times, ежедневные курсы в Индийском институте медицинских наук в Дели должны научить персонал защищать себя от пациентов и их родственников. Обучать врачей будут профессиональные спортсмены, которые занимаются боевыми искусствами.

Последние исследования показывают, что в прошлом году физическому нападению или оскорблениям подверглось 40% врачей.

В марте на фоне сообщений о трех случаях применения насилия против медиков более трех тысяч сотрудников отделений скорой помощи и поликлиник в штате Махараштра устроили забастовку в знак солидарности с пострадавшими коллегами.

В течение пяти дней протестующие медики работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самозащиты.

С 15 мая врачи начнут ежедневные тренировки тхэквондо. Основной курс продлится шесть месяцев. Желающие достичь более высоких результатов могут пройти углубленную программу, рассчитанную на два с половиной года.

Н.О.