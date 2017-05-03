На шахте в Иране прогремел взрыв, есть погибшие

2017-05-03 16:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере пять рабочих погибли и 40 ранены в результате мощного взрыва на угольной шахте в северной иранской провинции Голестан, сообщает в среду агентство YJC.

Сегодня утром на шахте «Азадшар» произошел взрыв, и несколько работников получили ранения, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан Садек Али Мокаддам.

"От 40 до 50 человек оказались под завалами в результате взрыва", — сказал он. Чиновник добавил, что спасательные операции проводятся, но дополнительной информации о деталях инцидента нет.

(Автор: Эльмира Таривердиева)