Грузия страдает от экономических трудностей Азербайджана

2017-05-03 15:24 | www.oxu.az | 2

В 2016 году влияние внешнего шока по-прежнему негативно влияло на экономику Грузии. Несмотря на то, что во второй половине года внутренний спрос начал расти, он остался по-прежнему слабым.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в ежегодном отчете Национального банка Грузии, представленном законодательному органу. По официальной информации банка, как и в 2015 году, экономические проблемы были почти во всех основных странах, торговых партнерах Грузии.

Согласно отчету, на экономику Турции негативно повлияли попытка военного переворота, обесценивание национальной валюты.

«Во второй половине 2016 года начала снижение экономика Армении. Низкие цены на нефть, несмотря на растущую тенденцию, негативно действовали на экономику Азербайджана. США и Евросоюз по-прежнему сохраняли санкции в отношении России, однако наряду со стабилизацией цен на глобальном рынке нефти, во второй половине 2016 года в России замедлилось экономическое падение. В Украине во второй половине 2016 года выявились признаки оздоровления экономики».

У.А.

