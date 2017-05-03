Определился победитель первого тура велогонки «Tour d’Azerbaidjan-2017» – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-03 15:28 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Баку стартовала традиционная велогонка «Tour d’Azerbaidjan».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, тур стартовал утром на Площади Государственного флага в Баку и финишировал в Сумгайыте. Велогонщики проехали 150 км.

Победителем этапа стал велогонщик израильской Академии велоспорта Михел Раим. Лучшим горным гонщиком стал Виталий Бутс из команды «Колсс», а Мехти Бенхамуда из «Ново Нордиск» стал лучшим молодым гонщиком этапа.

Азербайджан на этой велогонке представляет «Синержи-Баку», в состав которого вошли Эльгюн Ализаде, Эльчин Асадов, Анвер Асанов, Самир Джабраилов, Кирилл Поздняков и Йосип Румач. Лучшее время в первом этапе показал Ализаде, который стал 30-м.

Далее пройдут еще четыре этапа: Баку-Исмайыллы (187 км), Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала (177 км), Габала-Исмайыллы, Агсу-Шамахы-Пиргулу (164 км) и Баку-Абшерон-Баку (158 км).

Отметим, что на велогонке, которая имеет рейтинг 2.1, принимают участие 22 команды из 18-и стран.

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В Баку дан старт международному велосипедному туру «Tour d’Azerbaidjan-2017».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим состоялась церемония представления команд на Площади государственного флага.

На мероприятии также принял участие председатель Оргкомитета велотура, вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекберов.

После представления 22 команд из 18 стран был дан старт первому этапу велосипедного забега. На этом этапе участники преодолеют по маршруту Баку-Сумгайыт расстояние в 150 км. Финиш будет напротив Исполнительной власти Сумгайыта.

Отметим, что «Tour d’Azerbaidjan-2017», состоящий из пяти этапов, завершится 7 мая.

A.M.