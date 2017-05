Təyyarə qəzası ANBAAN (VİDEO)

Bakı. Trend:

ABŞ-ın Vaşinqton ştatının Mekilteo şəhərində təyyarə qəzasının görüntüsü yayımlanıb.

Trend-in məlumatına görə, havaya qalxan kimi mühərrikində problem yaranan "Piper PA-32" markalı birmühərrikli təyyarə əvvəlcə elektrik dirəyindəki naqillərə toxunub. Bu zaman təyyarənin yanacaq çəni deşilib və ətrafı alov bürüyüb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, bir neçə avtomobilə zərər dəyib.