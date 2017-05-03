Палата надзора над финрынками Азербайджана завершила первый год деятельности с убытком

2017-05-03 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана завершила 2016 год с убытком в 2,3 миллиона манатов, следует из финансового отчета регулятора.

В прошлом году доходы Палаты превысили 2,2 миллиона манатов, а расходы - 4,5 миллиона манатов. Доходы Палаты сформированы за счет выплат страховых и перестраховочных компаний (1,465 миллиона манатов) и выплат Централизованного кредитного реестра (755 тысяч манатов). Что касается расходов, то ее основная доля пришлась на содержание штата сотрудников (3,55 миллиона манатов).

Единый финансовый регулятор Азербайджана приступил к деятельности с февраля прошлого года. За этот период активы Палаты достигли почти девяти миллионов манатов, а обязательства - 635 тысяч манатов.

В структуре активов основную долю занимают недвижимость, различное оборудование и постройки - почти 4,1 миллиона манатов. Нематериальные активы составляют 1,5 миллиона манатов. Еще около трети активов (2,9 миллиона манатов) сосредоточены в денежных средствах и их эквивалентах.

Уставный капитал Палаты составляет пять миллионов манатов. 5,68 миллиона манатов сосредоточены в резервах.

Также на конец 2016 года в распоряжении регулятора были капитальные резервы в размере 5,68 миллиона манатов. Согласно отчету, они состоят из имущества и нематериальных активов ликвидированных после создания Палаты структур (Государственной службы страхового надзора, Государственного комитета по ценным бумагам, Службы финансового мониторинга при Центральном банке).

В эту сумму входят стоимость здания Службы финансового мониторинга (3,56 миллиона манатов), различных транспортных средств (82 тысячи манатов), оборудования (477 тысяч манатов), другого имущества (72 тысячи манатов) и нематериальные активы (1,489 миллиона манатов).

Согласно «Правилам регулирования взносов, выплачиваемых Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана со стороны подконтрольных субъектов», с 2018 года взносы ежегодно будут платить банки, небанковские кредитные организации, национальный оператор почтовой связи, страховые и перестраховочные компании, фондовые биржи, инвестиционные компании, центральный депозитарий, клиринговые организации, инвестиционные фонды, кредитные бюро, организаторы лотерей (за исключением стимулирующих лотерей), операторы спортивных азартных игр. Эти средства предназначены для организации деятельности финансового регулятора.

Официальный курс на третье мая составляет 1,7024 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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