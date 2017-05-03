"Дон Кихот" в Баку под управлением белорусского дирижера

2017-05-03 17:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 13 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Дон Кихот" Людвига Минкуса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Этот балет пользуется большой популярностью у поклонников этого искусства и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию.

В рамках меморандума о культурном сотрудничестве, подписанного между руководителями оперных театров Азербайджана и Беларуси, дирижировать спектаклем будет ведущий дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Андрей Иванов.

В спектакле главную партию Китри впервые будет исполнять молодая талантливая артистка балета, лауреат международного конкурса артистов балета (Германия, 2015) Аян Эйвазова. В роли Базиля выступит заслуженный артист Азербайджана Макар Ферштандт.

В спектакле также заняты ведущие солисты балета.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)