Посольство Азербайджана в Украине обратилось к азербайджанским СМИ

2017-05-03 15:32 | www.oxu.az | 3

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к азербайджанской прессе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в обращении говорится, что в последнее время азербайджанская пресса раздувает новости о проблемах живущих в Украине азербайджанцев.

В обращении посольства говорится, что подобные статьи наносят удар по имиджу страны:

«Следует отметить, что между Украиной и Азербайджаном существуют особые дружеские и стратегические связи, опирающиеся на исторические корни, и такие статьи сенсационного характера, написанные с целью привлечения многочисленной читательской аудитории, не могут повлиять на эти отношения. Даже если азербайджанские компании и азербайджанцы сталкиваются с какими-то трудностями, то эти проблемы решаются на деловом уровне, на основе взаимопонимания между правительствами двух стран».

Отмечается, что между Азербайджаном и Украиной существует взаимопонимание и высокий политический диалог на всех уровнях. Учитывая это, посольство Украины в Азербайджане рекомендует средствам массовой информации согласовывать с посольством материалы об азербайджано-украинских связях, и не публиковать без разрешения статьи от имени посольства.

A.M.

