Завершилось первое гидростатическое испытание TAP в Греции

2017-05-03 17:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Успешно завершилось первое гидростатическое испытание Трансадриатического трубопровода (TAP) в Греции, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте консорциума по строительству газопровода.

Гидростатическое испытание позволяет определить аварийное давление для обследуемого участка трубопровода. Испытание выявляет все точки, которые окажутся аварийными при определенном давлении и помогает определить, какое давление выдержит трубопровод до аварии. Испытание обеспечивает дополнительную информацию об общей структурной целостности трубопровода.

Как сообщается, испытание было проведено на первом 1,4 километровом участке трубопровода в Греции.

«Это очень важный шаг в процессе строительства, так как он технически подтверждает безопасность трубопровода. До конца года, будут постепенно проведены такие же испытания и на других сегментах трубопровода», - говорится в сообщении консорциума.

Региональный менеджер TAP по Греции Рикард Скуфиас назвал это важным шагом, который знаменует собой еще одну значительную веху в процессе строительства газопровода.

Скуфиас отметил, что процесс реализация проекта идет в соответствии с графиком.

До сегодняшнего дня, консорциум получил более 66 процентов от 32 тысяч линейных труб, которые будут использоваться для строительства греческого участка трубопровода.

В целом, 176 компаний, работающих в Греции, были привлечены в процесс реализации проекта, получая как финансовые выгоды, так и неоценимый опыт.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Фото - ©Trans Adriatic Pipeline