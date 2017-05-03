Вице-президент FIG пожелал удачи Фариду Гаибову на выборах президента UEG

2017-05-03 17:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Я могу только пожелать удачи генсеку Федерации гимнастики Азербайджана Фариду Гаибову на выборах президента Европейского гимнастического союза (UEG), сказал Trend в среду первый вице-президент Международного союза гимнастики (FIG) Василий Титов.

По его словам, Баку в этом году успешно провел уже три кубка мира.

"Азербайджан занимает очень активную позицию вообще, продвигая различные виды спорта, включая гимнастику. У Азербайджана неплохие позиции и в художественной, и в спортивной гимнастике. Плюс один из руководителей Федерации генсек Фарид Гаибов одновременно является вице-президентом UEG. Так что все вполне закономерно", - сказал Титов.

Он добавил, что может пожелать Фариду Гаибову только удачи на выборах президента UEG.

(Автор: Максим Цурков)