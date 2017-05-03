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Крупные компании прекратили поддержку Apple Watch

2017-05-03 15:50 | www.oxu.az | 2

Amazon, eBay и Google, а также ряд других интернет-компаний отказываются от поддержки Apple Watch для некоторых приложений. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Коммерсантъ, вероятной причиной отказа может быть непопулярность приложений у пользователей. Как отмечает портал AppleInsider, за прошедшие несколько недель с Apple Watch перестали работать приложение Google Maps, сервисы eBay, Amazon и американская торговая сеть Target. Представитель Google заявил, что в будущем компания планирует вернуть поддержку Apple Watch для своих сервисов, но не уточнил, почему поддержка была прекращена.

Компания Apple представила Apple Watch в 2014 году. За год существования «умных» часов их было продано, по оценкам аналитиков, около 12 млн штук по всему миру. В сентябре 2016 года Apple презентовала новое поколение гаджета — Apple Watch Series 2.

В прошлом году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила считать «умные» часы машиной для приема и передачи данных, а не обычными часами. Если предложение ЕЭК будет принято, то импортеры «умных» часов, самые популярные из которых Apple Watch, будут освобождены от уплаты десятипроцентной пошлины.

У.А.

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