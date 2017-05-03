Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Мали (ФОТО)

2017-05-03 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Мали в стране Тиефинга Конате.

Посол Тиефинг Конате обошел строй почетного караула.

Тиефинг Конате вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив значение ожидаемого в ближайшее время визита Президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты в Азербайджан, глава государства подчеркнул, что во время этого визита будет проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием двусторонних отношений между двумя странами. Президент Ильхам Алиев сказал, что начало деятельности Тиефинга Конате в качестве посла в Азербайджане создает хорошую возможность для обсуждения ряда важных вопросов сотрудничества.

Передав приветствия народа и правительства Мали азербайджанскому народу, посол Тиефинг Конате отметил наличие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Мали, подчеркнул, что в период своей деятельности в стране приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя республиками . Вспомнив, что впервые он прибыл с визитом в Азербайджан в 2013 году, будучи на посту министра, Тиефинг Конате сказал, что очень рад своему назначению послом в стране, выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за оказанное ему высокое гостеприимство.