В Иране на шахте прогремел взрыв: Под завалами находятся 50 человек – ФОТО
2017-05-03 15:55 | www.oxu.az | 3
Взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, под завалами могут находиться до 50 человек.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.
По данным агентства, инцидент произошел в среду днем в провинции Голестан неподалеку от города Азадшахр.
«От 40 до 50 человек оказались под завалами в результате взрыва», - сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан Садек Али Мокаддам.
Н.О.