В Иране на шахте прогремел взрыв: Под завалами находятся 50 человек – ФОТО

2017-05-03 15:55 | www.oxu.az | 3

Взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, под завалами могут находиться до 50 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным агентства, инцидент произошел в среду днем в провинции Голестан неподалеку от города Азадшахр.

«От 40 до 50 человек оказались под завалами в результате взрыва», - сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан Садек Али Мокаддам.

Н.О.