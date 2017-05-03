Уволены директора предприятий по охране лесов четырех районов

2017-05-03 16:00 | www.oxu.az | 3

В соответствии с рабочим планом департамента лесного развития министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сотрудники соответствующих структур министерства расследовали ситуацию с охраной лесов в ряде предприятий по охране и восстановлению лесов.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве.

По итогам расследования за нарушение требования экологического законодательства директора Загатальского, Габалинского, Масаллинского и Гусарского предприятий по охране и восстановлению лесов были освобождены от занимаемых должностей.

A.M.

