История любви Рашида Бейбутова и Джейран ханум (ФОТО)

2017-05-03 17:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - 2 мая ушла из жизни супруга легендарного исполнителя, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственных премий, Героя Социалистического труда, обладателя многих государственных наград и орденов Рашида Бейбутова Джейран ханум.

Что значит быть супругой всемирно известного человека и посвятить ему 33 года жизни? Как складывались их отношения на протяжении этих лет, когда Рашид Бейбутов с большим успехом выступал с гастролями во многих мира? Его окружали тысячи красавиц, но он выбрал именно ее и всю жизнь любил только свою красавицу.

В репертуаре Рашида Бейбутова была народная песня под названием "Джейран", но когда он ее исполнял, казалось, что сочинил ее сам. Тогда, когда встретил ту, которую ждал всю сознательную жизнь. То есть, до своих сорока лет. И не потому, что чрезмерно привередлив и разборчив, а потому, что жизнь артиста только со стороны кажется полной романтики и приключений. На самом деле – это упорный ежедневный труд и постоянные поездки. Жизнь на колесах не каждый может принять и вынести. Лишения бытового комфорта – серьезное испытание на прочность, особенно на преданность чувств! Слова из песни "Славлю твою красу, Джейран! Жизнь тебе в дар несу, Джейран!" отражали всю глубину его чувств к своей cупруге, подарившей ему настоящее семейное счастье.

История их знакомства была очень романтичной, и в то же время отражала дух того времени. А начало их семейному счастью положила мама великого композитора Фикрета Амирова - Дурдана ханум.

Джейран было 18 лет, она был студенткой мединститута. В то время все повально увлекались девушками из мединститута. Когда девушки выходили из вуза и шли по улице, все молодые парни высовывались из окон, балконов. У Рашида в руке всегда был театральный бинокль. И каждая девушка мечтала: «Не я ли это, Господи?!»

Из воспоминаний Джейран ханум: "Я почему-то с первого дня была уверена в том, что это внимание было обращено ко мне. И решила проверить. Так получилось, что из-за болезни я две недели не ходила в институт. Однажды после занятий я дождалась, чтобы ушел весь поток, и только потом мы вышли с подружкой. Издалека увидела, что он тревожно провожал всех глазами, а когда появилась с моей подружкой, то Рашид поднял руки к небу, как будто благодарил Всевышнего.

Я ничем не дала понять, что обратила внимание на этот жест. Через день, когда мы опять возвращались с занятий, вдруг ко мне во дворе подошла очень милая женщина и остановила нас. Его на балконе не было. Она отозвала меня в сторонку и спросила: «Ты чья дочь?» Я растерянно ответила. Оказалось, что эта женщина - мама Фикрета Амирова - Дурдана ханум - и хорошо знает моих родителей. Они жили в одном здании с Рашидом, и она взяла на себя роль свахи.

Дурдана ханум попросила меня подняться к ним домой. Я долго отказывалась, но она настояла на своем. В этот день был день рождения Рашида - 14 декабря. Он так задумал, что если в этот день со мной познакомится, то я стану его женой. Поэтому Дурдана ханум так настоятельно звала меня к себе.

Я поднялась к ним, увидела накрытый стол. Только с меня сняли пальто, как открылась дверь и в роскошном светлом пальто, набриолиненный, надушенный, красивый Рашид заходит в комнату. Не смотря в мою сторону, подхватил Дурдану ханум и закружил по комнате со словами: «Ай, мама, какой ты мне сделала подарок!» Потом опустил ее, искоса оглядел меня и спросил «А кто эта красивая ханум?».

Так нас познакомили. Был, конечно, маленький сценарий. Позже он мне сказал: «Я боялся, что уеду на гастроли, а по приезде увижу, что тебя уже сосватали за кого-нибудь. Вот, тебя не было две недели, и у меня первая седина тогда и появилась». И я сказала маме: «Если не он, то кто же?!»"

В 1965 году в семье родилась дочь Рашида. На одной старых фотографии Рашид Бейбутов с ребенком на руках в окружении родственников. Рядом – красавица-жена. Фотограф запечатлел их прямо на ступеньках родильного дома. Он так счастлив! Вот он, смысл жизни! Только гармоничное единение с миром может давать человеку столько сил и неиссякаемой энергии. Только согласие с собственной совестью может давать ощущение полного и безмятежного счастья. Он растил ее, относясь так, как относятся к хрупким экзотическим цветам. Не подавляя отцовским авторитетом, умел стать ей близким задушевным другом, которому она, школьница, поверяла все свои тайны, даже детские влюбленности, а он очень вдумчиво и серьезно разбирал с ней каждую сложившуюся ситуацию так, как будто это было делом первостепенной важности. Рашида Бейбутова продолжила дело своего отца, стала певицей, заслуженной артисткой Азербайджана. Однако, первые годы семейной жизни были не такими уж и безоблачными.

Джейран ханум: "Я была по молодости самонадеянна в те годы. Я думала, что он должен меня любить, потому, что у нас такая разница в возрасте, я выше ростом, я нравлюсь всем. Он был о-очень ревнив, но красиво ревнив. Например, однажды, когда к нам в Баку приезжал великий индийский актер Радж Капур, мы сидели на банкете. Сидящий рядом со мной иностранец усиленно угощал меня черной икрой. Я очень мило отнекивалась. И вдруг я ощущаю руку Рашида на своем колене и слышу: «Если ты не перестанешь с ним кокетничать, я сейчас этот стол переверну». Когда я глянула на его лицо, поняла: этот может. У него было перекошенное от злости лицо, и я поняла, что пора приходить в себя.

В Москве как-то мы спускались в гостинице по лестнице, навстречу поднимались какие-то спортсмены. Один из них говорит «Какая дивчина!» И вдруг Рашид схватил его за нос и говорит: «На чужих жен не заглядываются!»

Несмотря на то, что Рашид был большой эстет, его всегда окружали очень красивые женщины, я никогда не сомневалась в том, что он глубоко порядочный человек".

И это действительно было так! Несмотря на все соблазны Рашид Бейбутов с особой любовью, уважением и верностью относился к своей супруге. Об этом рассказывает

Рашида Бейбутова, или как ее сегодня называют в честь отца - Рашида Рашид: "Мама для меня всегда была эталоном красоты, очень яркой женщиной. Ею невозможно было не восхищаться! Маму я свою очень любила и любовалась ею. Папа весьма трепетно относился к маме, он очень любил ее. Это не означало, что ее слово было последним, нет. Скорее, папа в силу своего характера, своей мягкости и мудрости просто снисходительно относился к некоторым ее капризам. Что касается наших взаимоотношений, то порою в каких-то возникающих конфликтных ситуациях отец становился на сторону матери. Меня это зачастую даже обижало. Бывало, что я пыталась, жалуясь по-детски на маму, получить у него поддержку. Но он всегда мне говорил: «Доченька, это твоя мама. Раз она считает так, значит, она права. Я ей полностью доверяю. Давай не будем это обсуждать, ведь мы ее любим и уважаем». И на это невозможно было что-либо возразить! Папа очень избаловал нас с мамой. В том плане, что он всю жизнь демонстрировал нам какое-то совершенно невероятное свое отношение. Мы были как две его принцессы. Он очень любил маму и постоянно восхищался ее красотой, не переставал красиво ухаживать за ней всю жизнь. Он терпел все ее капризы, старался выполнить все просьбы. Кроме того, он сыграл огромную роль в становлении ее как личности, ее характера, привычек, в ее познании людей"

Рашид Бейбутов очень ценил в женщине личность и даже пытался, разглядев в супруге ее артистические способности, приобщить ее к искусству, к работе в театре. Он даже купил фотоаппарат и часто устраивал фотосессии супруги в том или ином образе. Например, выставив к ногам любимой все имеющиеся в доме цветы, или придав причудливую форму ее длиннющим волосам, или на фоне города…Но Джейран ханум не стремилась к популярности. При всей загруженностью общественной работой и творческими делами Рашид Бейбутов всегда уделял семье большое внимание.

Рашида Бейбутова: "Я до сих пор удивляюсь, как при своей огромной занятости - депутатская работа, Театр песни, запись, съемки - он находил время для нас. Мы с мамой никогда не были обделены его вниманием. Конечно, мы всегда вместе встречали Новый год, ездили отдыхать. И если часть лета волею обстоятельств проводили врозь, то конец лета всегда проводили вместе, в квартире на проспекте Нефтяников – там всегда было очень прохладно, не чувствовалась жара. Но всегда, даже если отец возвращался поздно с работы, он зачастую в ущерб собственному отдыху проводил с нами 2-3 часа. Он успевал расспросить обо всем, что произошло за день, посоветовать что-то. Он на все и на всех близких ему людей находил время. Это был уникальный человек".

До последних своих дней Бейбутов продолжал работать. В мае 1989 года Театр песни, который был создан Рашидом Бейбутовым, готовил премьеру нового музыкального спектакля, приуроченную к празднику Новруз байрам. В связи с резким ухудшившимся состоянием здоровья он был срочно госпитализирован в Кремлевскую больницу Москвы – были серьезные проблемы с почками. Вместе с ними поехали супруга и дочь. В течение десяти дней врачи боролись за его жизнь, а супруга вместе с ребенком находилась у больницы, потому что вовнутрь не пускали…9 июня 1989 года в 74 года ушел из жизни великий Рашид Бейбутов. Он был похоронен на Аллее почетных захоронений в Баку. Начиная с 1997 года в Азербайджане день смерти певца отмечается как день памяти Рашида Бейбутова. Его именем назван широкий проспект в столице Азербайджана, музыкальная школа, корабль, а у входа в Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова поставлен его памятник. Имя великого исполнителя и человека навсегда вписано в историю нашей культуры и любовью в миллионы сердец. А Джейран ханум до конца своих дней не покидало чувство того, что он всегда где-то рядом….

И теперь они вместе, навсегда! Allah rəhmət eləsin.

(Автор: Вугар Иманов)