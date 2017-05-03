Владимир Винокур: Летом лечу на «Жару» в любимый Баку!

2017-05-03 16:10 | www.oxu.az | 3

Народный артист России, известный юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур рассказал журналисту Москва-Баку с какого фестиваля он полетит на «Жару» в Баку, привезет ли с собой семью и как будет проводить свободное от концертов время.

- Владимир Натанович, в июле вы едете в Азербайджан на международный музыкальный фестиваль «Жара-2017». Какую программу покажете, чем порадуете зрителей?

- «Жара» - молодой фестиваль, проводится всего второй сезон. Но он уже запомнился, прежде всего, яркими выступлениями артистов, которых пригласил Эмин Агаларов. Этого паренька знаю с детства, он вырос на моих глазах, с его папой мы дружим лет тридцать. Эмин - самодостаточный, талантливый парень.

Я с удовольствием еду на «Жару». На днях определюсь с репертуаром: если буду с коллективом, мы обязательно покажем музыкальный танцевально-певческий номер. Поеду один, - разбавлю юмором то великолепное созвездие наших певцов, что приедут выступать в Баку. Прочитаю что-нибудь развеселое, на таких празднествах всегда не хватает юмора. В любом случае, Эмина не подведу (Улыбается.)

- Летом у артистов плотный гастрольный график. Какие еще мероприятия у вас запланированы?

- До «Жары» у Лаймы Вайкуле в Юрмале состоится «Рандеву». «Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous» - еще одно знаковое событие лета, собирающее любимых зрителями певцов и артистов. Обязательно приму приглашение Лаймы и приеду на «свидание» с коллегами. Мы родились с ней в один день – 31 марта. Дружим много-много лет. Говорю ей: «Лайма, я тебя нянчил!» (Улыбается.) Она вечная красотка и очень талантливая девочка. Еще на самом своем взлете доказала, что такое современное эстрадное искусство: танцевала, пела, была настоящей шоу-вумен. Ее можно сравнить с Лайзой Миннелли. Это то, чего хватает многим нашим певицам и сейчас. Из Юрмалы полетим на «Жару».

- Есть ли у вас в Баку места, которые дарят особые эмоции?

- Я люблю Старый город. Прихожу туда погулять и пообедать в любимом ресторанчике – заказываю кутабы, шах-плов. Обычно перед очередной поездкой в Азербайджан сажусь на диету, чтобы потом себе ни в чем не отказывать (Смеется.)

Баку всегда считался таким «маленьким Парижем». Еще до революции он стал нефтяным городом, там появилось большое количество небедных людей. Бакинцы первыми надевали какие-то модные вещи. Там всегда были лучшие музыканты, художники, поэты. О Баку можно говорить бесконечно.

В советское время артисты любили посещать Кубинку – очень колоритный район Баку, еще с давних времен там можно было купить все, как говорили, даже «атомную бомбу» (Улыбается.)

- Об этом рассказывал Михаил Жванецкий, что в некоторых районах можно было достать практически все, вплоть до американских сигарет – жуткого дефицита.

- Так и было! Это место хорошо помнят те, кто приезжал в те годы на гастроли.

- С семьей на «Жару» собираетесь приехать?

- Не знаю, сможет ли Тамара? (супруга Владимира Винокура – прим. ред.) Она сейчас помогает дочери воспитывать внука - ему год и четыре месяца. Как сложится у дочери с ее отпуском в Большом театре, тоже вопрос (Анастасия Винокур, артистка балета Большого театра – прим. ред.). Был два дня назад на «Дон Кихоте», она танцевала «Джигу». Люблю приходить к Насте на спектакли. Мне нравится ее партия в балете «Светлый ручей» - очень смешной образ, она там престарелая дачница, великолепно справляется с ролью. Как артисту комического жанра мне это близко, и я радуюсь тому, как реагируют на ее выступление люди.

A.C.

