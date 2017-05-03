В Киргизии хотят легализовать наркотики для привлечения туристов

2017-05-03 16:17 | www.oxu.az | 3

Глава Национального банка Киргизии Толкунбек Абдыгулов для развития туризма в стране предложил легализовать употребление марихуаны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bnews.kz, свое предложение он озвучил на заседании по Стратегии устойчивого развития до 2040 года.

Сравнив стоимость отдыха на озере Иссык-Куль и в Турции, Абдыгулов сказал, что Киргизия проигрывает в этой конкуренции.

«Кыргызстанцы больше ездят в Турцию, чем на Иссык-Куль. Билет в Стамбул и обратно 300 долларов, шесть дней и плюс питание. С кем вы собираетесь там конкурировать? Надо такую фишку. Как сделать туристический рай? Если вы неолибералисты, ставьте такие фишки. Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану. Все. Ничего не надо делать. У вас пачками будут туристы. Весь СНГ будет здесь. Мест в гостиницах не останется. Вот это - фишка», - улыбаясь, сказал Абдыгулов.

Н.О.