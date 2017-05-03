Восстановление Мосула займет по меньшей мере пять лет

2017-05-03 17:44 | www.trend.az | 4

По меньшей мере пять лет и миллиарды долларов потребуются для восстановление частично освобожденного от террористов иракского Мосула, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

По данным агентства, в результате боевых действий были полностью разрушены аэропорт, железнодорожный вокзал и университет.

"После полного освобождения Мосула у нас должен быть рабочий план по восстановлению, который вернет все в то состояние, какое было до 2014 года, когда город захватили ИГ", — заявил представитель властей провинции Найнава Нуреддин Каблан.

По словам Каблана, предварительные планы по восстановлению Мосула уже составляются, но вопрос финансирования стоит остро. Согласно этим планам, первые полгода после освобождения Мосула уйдут на восстановление безопасности, водо- и энергоснабжения, а также на возвращение в свои дома перемещенных лиц. За этим последует двухлетий период реконструкции и начало процесса перемирия, следующие 30 месяцев уйдут на поиск инвестиций и развитие экономики. Он сообщило, что только стоимость первичных восстановительных работ составит 5 тысяч долларов на каждый дом.

"Если честно, мы не получаем достаточно поддержки. В 2017 году на Найнаву было выделено 44,5 миллиона долларов, что очень мало на провинцию такого размера", — сказал Каблан, добавив, что они находятся в процессе переговоров с ООН, международными группами помощи и дружественными государствами. Так Италия уже помогает в восстановлении одной из больниц.

Ранее посол Ирака в США Фарид Ясин обратился к международному сообществу с просьбой о помощи в восстановлении экономики страны.