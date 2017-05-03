ГЭЦ: С завтрашнего дня электронная система приема заявлений абитуриентов будет активна

2017-05-03 18:54 | www.apa.az | 4

Учитывая многочисленные обращения абитуриентов и то, что вступительные экзамены по I-IV группам специальностей с этого года будут проводиться 2 раза, начиная с завтрашнего дня до 22 мая электронная система приема заявлений будет активна.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, в этот период абитуриенты (выпускники текущего и прошлых лет) не принявшие участие в приеме электронных заявлений 16 марта – 11 апреля, смогут заполнить заявления и подтвердить их (или подтвердить в региональных регистрационных центрах ГЭЦ) и принять участие на вступительном экзамене по I-IV группам специальностей (только второй экзамен), а также на экзамене в колледжи по V группе.

Кроме того, как было объявлено ранее, если абитуриенты, отметившие в электронном заявлении намерение участвовать в первом вступительном экзамене в вузы по I-IV группам специальностей, захотят принять участие и во втором экзамене, тогда они должны будут пройти регистрацию в указанные даты. В подтвержденных электронных заявлениях абитуриентам, выбравшим один или два пункта из трех, относящихся к I-IV и V группам специальностей вузов или заведениям среднего профессионального образования на базе полного среднего образования, будет разрешено выбрать и другой пункт (пункты).