Доставленная в Азербайджан из России новая военная техника принята на вооружение

2017-05-03 18:58 | www.apa.az | 4

Современная военная техника различного назначения, доставленная в страну согласно договору о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, была принята на вооружение подразделениями Вооруженных сил Азербайджана.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, стрельбы, проведенные с целью проверки вооружения и военной техники, завершились успешно.