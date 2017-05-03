В Агджабеди учитель из зависти сжег два автомобиля

2017-05-03 16:25 | www.oxu.az | 3

В Агджабединском районе задержан учитель, сжегший два автомобиля своего соседа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Тахтакерпю.

Неизвестный или неизвестные сожгли два автомобиля вынужденного переселенца из Лачынского района Ханали Вердиева ВАЗ-21015 и Mercedes-190.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в поджоге автомобилей был задержан учитель средней школы Икрам Шукюров.

На предварительном допросе И.Шукюров сознался в содеянном.

Учитель рассказал, что завидовал своему соседу, у которого было два автомобиля, в то время как у И.Шукюрова не было ни одного. По этой причине он ночью пробирался во двор своего соседа и сжигал автомобили.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

A.M.

