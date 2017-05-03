МИД Ирана осудил армянскую прессу

2017-05-03 16:33 | www.oxu.az | 3

Министерство иностранных дел Ирана осудило ряд СМИ Армении за действия в корыстных целях.

Как передает Oxu.Az, об этом спикер МИД Ирана Бахрам Касеми заявил АПА.

По его словам, никаких изменений в позиции Ирана по нагорно-карабахскому конфликту не произошло:

«Мы осуждаем армянскую прессу за действия в корыстных целях. В течение прошедших нескольких дней ряд СМИ вновь прибег к неправильным действиям. Эти шаги армянских СМИ вызвали беспокойство экспертов МИД Ирана. Иран является одной из первых стран, которая объявила о готовности оказать помощь в решении нагорно-карабахской проблемы. Иран также имеет хорошие связи с Азербайджаном, которые он заинтересован еще больше развивать».

Н.О.

