Де Мистура заявил о "серьезном прогрессе" на переговорах в Астане

2017-05-03 17:48 | www.trend.az | 3

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о "серьезном прогрессе" на переговорах в Астане после встречи с американской делегацией и оппозицией Сирии, передает РИА Новости.

"Сейчас я не буду давать комментарии. Но есть серьезный прогресс. Я думаю, мы сегодня поговорим в 9 часов", — сообщил журналистам спецпосланник ООН по Сирии по завершении переговоров с делегацией сирийской оппозиции и консультаций с американской делегацией.

В столице Казахстана в среду проходит четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию.