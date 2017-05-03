Глава МИД Ирана обсудит в Пакистане приграничный инцидент

2017-05-03 17:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Высокопоставленная иранская делегация во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом прибыла в Пакистан. Об этом сообщает агентство IRNA в среду.

В повестке дня иранской делегации запланирована встреча с высокопоставленными должностными лицами Пакистана, в связи с недавним терактом произошедшем поблизости от пакистанской границы, в результате чего были убиты иранские пограничники.

В ходе однодневного визита иранская делегация проведет встречи с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, главнокомандующим пакистанской армии - Гамаром Джавидом Бажва, спикером Национальной ассамблеи Пакистана Сардаром Аяз Садыком и министром внутренних дел Чодри Ниссаром Али Ханом, в целях обсуждения недавнего нападения на иранских пограничников в Мириаве.

Ранее, 26 апреля 9 иранских пограничников погибли во время засады террористов.

Согласно информации агентства IRNA, пограничники были убиты во время патрулирования в городе Мириаве в юго-восточной провинции Ирана Систан-Белуджистан, вблизи от ирано-пакистанской границы.

(Автор: Эльмира Таривердиева)