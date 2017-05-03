Шотландский серфер выжил после 32 часов в море – ВИДЕО

2017-05-03 16:40 | www.oxu.az | 3

Сотрудники береговой охраны Белфаста спасли серфера через 32 часа после того, как его унесло течением, сообщает Oxu.Az со сылкой на haqqin.az.

22-летнего Мэттью Брюса обнаружили в двадцати километрах от берега Шотландии.

Серфер находился в сознании и смог подать сигнал спасателям, прочесывавшим район на вертолете. Все это время на Брюсе был гидрокостюм, который, скорее всего, и помог продержаться ему в холодной воде более суток. Сейчас шотландец госпитализирован.

«Я очень благодарен за лечение. Спасибо тем, кто спас меня и позаботился обо мне. Они все — герои», - сказал Брюс.

И.Н.