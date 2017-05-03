Можно ли требовать земельный налог за квартиру в ипотеке?

2017-05-03 16:47 | www.oxu.az | 3

Жители жилого массива «AB» в Ени Гюнешли выразили недовольство извещениями муниципалитета о налоге на имущество.

Как передает Oxu.Az, жители рассказали Qafqazinfo, что налог на имущество, составляющий 7 манатов в год, сложили вместе и через несколько лет предоставили жителям.

По словам жителей, общая сумма составляет примерно 50 манатов.

«Если муниципалитет Гарачухура вовремя предоставил бы извещение, то у нас не накопилось бы столько долгов, и уплатить было бы легко».

В то же время рассчитан налог для жителей, взявших квартиры в ипотеку.

В связи с вопросом заведующий налоговым отделом муниципалитета Гарачухура Абдулла Мамедов заявил, что если квартира взята в ипотеку, то гражданин должен подготовить об этом документы и предоставить их муниципалитету:

«Если квартира и в самом деле находится в собственности банка, то тогда налог на имущество назначаться не будет.

Кроме того, мы каждый год раздаем по зданиям извещения о налоге на имущество. Но жители не платят и долги накапливаются.

То есть, с нашей стороны нет никаких проблем. Мы собираем налог на имущество в соответствии со статьями 197 и 200 Налогового кодекса».

У.А.

