Али Ахмедов: Будущее Азербайджана будет еще светлее и ярче

2017-05-03 18:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Убежден, что будущее Азербайджана будет еще светлее и ярче, потому что выросла очень достойная молодежь, способная ее обеспечить, сказал вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», организованного в связи с 94-летней годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Вице-премьер отметил, что наша молодежь обладает необходимым потенциалом для достойного продолжения идей Гейдара Алиева, и поддержки дел, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что граждане проявляют глубокое уважение к азербайджанскому государству и ценностям государственности, вице-премьер напомнил, что сегодняшняя молодежь родилась и росла в период формирования современных ценностей Азербайджана.

По словам вице-премьера, главная задача, стоящая перед азербайджанскими властями, заключается в том, чтобы в будущем предоставить молодым поколениям то общество, о котором они мечтают сегодня. «Это наша общая цель. И чтобы достичь ее, мы трудимся в полную силу. В этом деле от молодежи требуется, чтобы она хорошо училась: владеть всесторонними и глубокими знаниями - единственный путь для того, чтобы стать достойным гражданином общества. Сегодня в Азербайджане учащимся в полной мере предоставлена такая возможность. В Азербайджане созданы все условия для того, чтобы молодежь получила хорошее образование, и в последние годы в сфере образования проводятся масштабные реформы», - отметил Али Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)