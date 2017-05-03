Novinite: Бакинский форум станет важным событием для укрепления межкультурного диалога во всем мире

2017-05-03 18:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку начинается IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, пишет авторитетное болгарское издание Novinite.com.

В Баку пройдет IV Всемирный форум по межкультурному диалогу под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева в сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН и т.д., говорится в статье.

IV Всемирный форум по межкультурному диалогу будет посвящен таким темам, как роль веры, вопросы религии, миграции, безопасности человека, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, проблемы насильственного экстремизма, роль бизнеса в укреплении доверия и сотрудничество между культурами и цивилизациями, пишет издание. Форум предоставит платформу для обсуждения путей продвижения к построению обществ на основе подлинного уважения к правам каждого человека, включая свободу убеждений, равные возможности, а также всеобъемлющие рамки терпимости и уважения к многообразию, говорится в статье. Собирая вместе глав правительств, министров, руководителей международных организаций, высокопоставленных политиков, специалистов в области культуры, послов доброй воли, экспертов, журналистов, специалистов-практиков, видных интеллектуалов и активистов, Форум станет международной платформой для поощрения людей, стран и организаций для того, чтобы принять конкретные меры по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между странами путем повышения осведомленности о важности межкультурного диалога во всем мире.

Традиционно Болгария, как страна с глубокими корнями толерантности и мультикультурализма, была представлена ​​на предыдущих форумах на очень высоком уровне, пишет издание. На этот раз болгарская делегация также примет участие в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу, говорится в статье.

Азербайджан - особое и уникальное место, где разные культуры и цивилизации встречаются на перекрестке между Востоком и Западом, Севером и Югом, говорится в статье.

«Азербайджан впитывает ценности разных цивилизаций, что позволяет ему играть роль подлинного моста. Азербайджан - страна многовековой культуры, истории и древних общин, чей образ жизни представляет собой своеобразное и гармоничное сочетание традиций различных культур и цивилизаций. Специфика исторического развития Азербайджана, его географическое положение и национальный состав населения создали благоприятные условия для распространения в стране различных религий и культур», - говорится в статье. Ислам, иудаизм, христианство и другие религии и убеждения сумели распространиться по стране в разные периоды времени, взаимодействовали друг с другом и создавали уникальную религиозную и культурную атмосферу в стране, говорится в статье. Благодаря этому опыту в Азербайджане сформировалась культура признания, терпимости и доверия, когда люди с разной верой, будь то мусульмане, евреи или христиане, живут во взаимном уважение друг к другу в течение столетий, говорится в статье.

Три основные религии процветали из-за векового уважения и терпимости азербайджанского народа, гордящегося мирным сосуществованием, говорится в статье

«Азербайджан видит в разнообразии одну из величайших сил и ценностей страны и прилагает усилия к тому, чтобы это разнообразие продолжало процветать. Правительство построило и восстановило синагоги, мечети и церкви; помогло в создании новых культурных центров для разных конфессий и финансово поддерживает все три религии без дискриминации», - говорится в статье.

Историческая, культурная и экономическая самобытность Азербайджана развила менталитет азербайджанского народа, и все население страны формировалось на протяжении веков в духе толерантности и уважения к различным культурам и народностям, говорится в статье.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев инициировал «Бакинский процесс» по содействию межкультурному диалогу в 2008 году. "Бакинский процесс" представляет собой открытую и уважительную площадку по обмену взглядами между людьми и группами с различным этническим, культурным, религиозным и языковым происхождением и наследием, живущими на разных континентах, на основе взаимопонимания и уважения, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)