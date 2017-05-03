Путин объявил о снятии торговых ограничений между Россией и Турцией

2017-05-03 19:10 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом, по его словам, ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохранятся. Однако глава государства не исключил, что Россия либерализует поездки для турецких специалистов и бизнесменов.

Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что пригласил Путина на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, которой пройдет в мае в Турции.