Autostar Kaukasus предоставила шесть моделей Mercedes-Benz для тест-драйва – ФОТО

2017-05-03 16:55 | www.oxu.az | 2

В субботу, 29 апреля, официальный партнер автомобильной марки Mercedes-Benz в Азербайджане компания Autostar Kaukasus GmbH провела тест-драйв автомобилей.

Мероприятие прошло на побережье Каспийского моря в отеле Boulevard Hotel Baku Avtograph Collection.

На мероприятии Autostar Kaukasus предоставил своим гостям возможность протестировать шесть автомобилей, а также выставил три автомобиля. Гости мероприятия - известные журналисты, популярные деятели искусства, спортсмены, а также предприниматели протестировали автомобили Mercedes-Benz.

Представленные компанией Autostar Kaukasus автомобили Mercedes-Benz моделей C-класс, E-класс GLC купе, GLE, GLS, и V-класс вызвали большой интерес у посетителей. Как сообщают представители компании, модели GLE, GLS и Е-класс привлекли наибольший интерес. Это можно было наблюдать по количеству записей на тест драйв.

Мероприятие было организованно на высшем уровне.

Гости ожидали своей очереди на тест-драйв, наслаждаясь зажигательными треками DJ Seym-а и изысканными угощениями от Boulevard Hotel Baku Avtograph Collection.

Как было отмечено, компания Autostar Kaukasus выставила три модели Mercedes-Benz - E43, CLA, GLC - во время своего мероприятия на тест-драйв и тем самым предоставила свои гостям возможность поближе познакомиться с ними.

Отметим, что компания Autostar Kaukasus Gmbh, расположенная по адресу проспект Бабека, 1145, является официальным партнером Daimler AG - производителя известного автомобильного бренда Mercedes-Benz в Азербайджане с 2001-ого года.

Компания осуществляет гарантийную продажу автомобилей, запасных частей и аксессуаров марки Mercedes-Benz, а также предоставляет сервисные услуги.