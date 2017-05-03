В США самолет упал на проезжую часть – ВИДЕО

2017-05-03 17:00 | www.oxu.az | 2

В сети появилось видео падения одномоторного самолета Piper PA-32 на шоссе в городе Мекилтео, штат Вашингтон.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, момент крушения запечатлен на камеру видеорегистратора одного из водителей.

На видео заметно, как воздушное судно, снижаясь, задевает столб и обрывает электрические провода. У самолета пробивается топливный бак, после чего судно исчезает из кадра, обдав горящим бензином находившуюся перед ним машину.

По сведениям телеканала ABC News, сразу после вылета из аэропорта у самолета отказал двигатель.

В полиции Мекилтео сообщили, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Повреждены несколько автомобилей, одна машина сгорела.

И.Н.