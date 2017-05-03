Банки Азербайджана изучат возможности сотрудничества с предпринимателями арабских стран

2017-05-03 18:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Крупнейшие банки Азербайджана примут участие в Форуме по частному сектору группы Исламского банка развития (IDBG Private Sector Forum), сообщил в среду Trend источник на финансовом рынке страны.

По словам источника, наряду с банками на форуме ожидается участие представителей азербайджанских компаний и холдингов.

Форум пройдет 16 мая в Джидде (Саудовская Аравия) в рамках ежегодного заседания группы Исламского банка развития (ИБР). Всего в мероприятии примут участие более двух тысяч человек, преимущественно из арабских стран.

“Участники мероприятия обсудят возможности и вызовы, связанные с ведением бизнеса в странах присутствия ИБР. Форум также станет возможностью для инвесторов и бизнесменов различных стран наладить новые деловые связи и изучить возможности для совместных инвестиций”, - отметил собеседник агентства.

Азербайджан присоединился к группе Исламского банка развития в 1992 году. С начала сотрудничества банк выделил на проекты в Азербайджане более 1,3 миллиарда долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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