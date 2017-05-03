В Баку усилен контроль на входах в метро и автобусных остановках

2017-05-03 18:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Департамент обслуживания и торговли Исполнительной власти Баку с 1 мая перешел на усиленный режим работы в связи с IV Играми исламской солидарности, сообщил в среду Trend глава пресс-службы департамента Алаббас Багиров.

По его словам, сотрудники департамента будут работать в таком режиме до конца мая.

«Главная задача – усилить контроль на входах в метро и выходах, автобусных остановках, в местах скопления людей в связи с проведением IV Игр исламской солидарности», - сказал Багиров.

С 1 мая и до конца месяца сотрудники департамента будут находиться в указанных местах, будут пресекать уличную торговлю, чтобы обеспечить удобство для жителей и гостей столицы, сказал глава пресс-службы.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет в Баку 12-22 мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)