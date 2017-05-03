Путин на встрече с Эрдоганом пошутил над турецкой делегацией

2017-05-03 17:10 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин перед началом переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подшутил над членами его делегации, которые не сразу сумели найти место, где сесть.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 3 мая, сообщает РИА Новости.

«Не хотят твои работать», - сказал российский лидер. Спустя несколько секунд после этой заминки переговоры начались.

Беседа Путина и Эрдогана проходит в Сочи в резиденции «Бочаров ручей».

Н.О.