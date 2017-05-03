Россия и Турция настроены на укрепление двустороннего сотрудничества – Путин

2017-05-03 18:30 | www.trend.az | 4

Россия и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает в среду РИА Новости.

"Турция является важным и перспективным партнером России. Некоторое время назад наши двусторонние отношения, известно, проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству взаимодействия", - заявил Путин на пресс-конференции.

"Характерно, что наши страны твердо настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с буквой и духом договора об основах двусторонних отношений, которому в конце мая исполняется 25 лет", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в ходе переговоров с участием членов правительств двух стран и глав ведущих энергетических компаний стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017-2020 годы.

Особое внимание, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, также участники встречи коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

Также Владимир Путин сообщил, что на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил снятие ограничений, мешающих расширению торговых обменов, а также возможность перевода взаимных расчетов на нацвалюты.

"Особое внимание уделили взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты", - сказал президент России.

По словам Путина, "важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли".

"В первые месяцы этого года было зафиксирован небольшой рост товарооборота, около трех процентов" - сказал Путин.