Известность можно приобрести, и не уезжая из своей страны – Фидан Гаджиева (ФОТО)

2017-05-03 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Гостем АМИ Trend стала народная артистка Азербайджана, ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиева, которой рукоплещут известные концертные залы мира.

В ее репертуаре партии в известных постановках "Аршин мал алан", "Риголетто", "Аида", "Трубадур", "Севильский цирюльник", "Севиль" и, конечно, "Кармен".

Именно образ Кармен стал для Фидан Гаджиевой коронным. По признанию вокалистки, исполнение партии Кармен - настоящий праздник для нее. В конце апреля Фидан Гаджиева разделила этот праздник с белоруской публикой.

- Фидан ханум, на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь с большим успехом прошла опера "Кармен" Жоржа Бизе с вашим участием. Расскажите, как поступило предложение выступить в Беларуси и почему именно "Кармен"?

- В 2016 году в Минске проходил международный Рождественский оперный форум, в котором от Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета выступала и я. В гала-концерте форума участвовали солисты из США, Италии, Франции, России, Германии и других стран. На этом концерте я исполнила Хабанеру из оперы "Кармен" Жоржа Бизе и арию Далилы из оперы "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса. Мое выступление очень понравилось, и после форума в наш театр поступило предложение, чтобы я выступила на белорусской сцене именно в постановке "Кармен".

Также отмечу, что между Азербайджанским и Белорусским театрами оперы и балета установлено тесно и плодотворное творческое сотрудничество. Очень много солистов из Беларуси выступают у нас, а творчество наших оперных деятелей с большим успехом представлено на сцене белорусского театра.

- Как проходила подготовка к спектаклю? Наверно, "Кармен" на белоруской сцене отличается от постановки нашего театра?

- Да, это совершено другая постановка. Например, у них речитатив - разговорная речь на французском языке, у нас же поют речитативы. Поэтому мне пришлось учить французский текст. За три дня, которые я находилась в Беларуси, режиссер спектакля - обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская старалась мне во всем помочь, мы очень сблизились творчески. У нее совершено другой подход к образу Кармен. Конечно, этот образ для меня не новый, но Галина Галковская очень много интересного рассказала про роль, раскрыла другие ее грани. В итоге у нас получился очень хороший спектакль. И потом - у меня были очень сильные партнеры, среди них Владимир Громов (Эскамильо), с которым азербайджанские зрители хорошо знакомы, он часто выступает на нашей сцене.

Хочу поблагодарить всех, кто оказал содействие – это наш театр, который сыграл большую роль в том, чтобы я выступила в Беларуси, а также принимающую сторону, где мне оказали стопроцентную помощь в работе над спектаклем.

- Скажите, а какие были отзывы после спектакля?

- Уже после первого акта директор театра Владимир Гридюшко поблагодарил за профессиональное выступление. Публика в Беларуси очень искренняя и теплая. Я уже четвертый раз с большим удовольствием выступаю в Беларуси.

- Но партию Кармен исполнили впервые?

- Да, Кармен - впервые, но не раз принимала участие в концертных программах. Надеюсь, что впереди еще много ярких и интересных проектов. Выступать за рубежом, представлять свою страну очень приятно и ответственно.

- Вас называют Кармен азербайджанской сцены. Но помимо этой партии в вашей творческой копилке огромное количество образов. Не обидно, что вас ассоциируют именно с Кармен?

- В мой репертуар включено много оперных партий, но образ Кармен для меня - как визитная карточка, и признаюсь, мне это нравится. Иногда говорят, что я много исполняю эту партию. На что я отвечаю, что все время исполняю ее по-разному – с возрастом меняется взгляд на образ, голос становится более зрелым. Так что, наоборот, каждый раз моя Кармен звучит совершенно по-другому. Я никогда не устану от этого образа, все время нахожу что-то новое в нем.

Считаю, что каждый артист запоминается одним образом. Всегда привожу пример Консуэло Веласкес, автора песни "Bésame mucho". Ведь у нее было много разных композиций, а для большинства она запомнилась только одним произведением.

- Вы сказали, что Кармен - визитная карточка. Наверное, она и самая любимая партия в вашем репертуаре?

- В театр я пришла в 19 лет, первой моей ролью был образ ханенде-гыз в опере Узеира Гаджибейли "Кероглу". В постановке "Кармен" главную партию исполнила не сразу, вначале был образ Мерседес. Но Кармен была моей мечтой - настолько я полюбила эту партию, изучала ее. И вот в 21 год мне предложили исполнить эту партию, чему я была несказанно рада, но и, конечно, ощущала большую ответственность.

Режиссером спектакля был мой педагог профессор Гусейн Алиев, который сыграл в моей творческой жизни очень большую роль. Он посвятил оперному театру 40 лет, работал с Фатмой Мухтаровой - одной из первых исполнительниц образа Кармен на азербайджанской сцене. Гусейн муаллим – удивительный человек, очень ему благодарна за его труд. Я работала с ним и в других операх – "Аида", "Трубадур", "Севильский цирюльник". Несмотря на то, что у меня свой Музыкальный центр, где я преподаю, до сих пор посещаю класс профессора, занимаюсь с ним.

- Вы упомянули Музыкальный центр, расскажите о его деятельности.

- Я основала Музыкальный центр, где преподаю вокальное искусство. Мои студенты очень трудолюбивые и талантливые люди. Младшим из них по 8 - 9 лет, старшему – 33…Они поют арии из опер Джакомо Пуччини, сочинения Узеира Гаджибейли, композиции Тофига Гулиева.

- Их можно будет услышать на профессиональной сцене?

- Есть у меня 23-летний студент Орхан, он сотрудник метрополитена, и у него прекрасный баритон. Недавно в нашем Центре был организован концерт, где присутствовали представители дипломатических миссий и другие гости. И мои студенты замечательно выступили, считаю, что это талант от Бога. Кстати, 11 июня намечается концерт моих студентов на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова. Первые их концерты проходили у нас в Центре. Конечно, я немного рано "выпускаю" их на сцену, но я уверена в их таланте и в том, что они справятся. На этом концерте с некоторыми из моих учеников я буду петь дуэтом.

- Можно сказать, что второе ваше призвание - это педагогика?

- Весь свой опыт, который я накопила за эти годы творческой деятельности, я хотела бы передать своим ученикам, чтобы они продолжили мое дело. У меня уже есть две маленькие Кармен, и на предстоящем концерте арии из оперы публика услышит не в моем, а в их исполнении. Безумно счастлива, что у меня есть такой Центр. Считаю, что детей нужно с малых лет приобщать к искусству.

- Фидан ханум, за годы деятельности у вас не возникало вопроса - может, нужно было выбрать другую профессию или другое направление?

- Профессия оперной певицы очень сложная. Но при всех этих нагрузках никогда не возникало желания уйти. Очень люблю свою профессию, я посвятила этому жизнь, и как можно сказать - это не мое. Оперное искусство на сто процентов - моё. И я до конца буду заниматься этим делом.

- Вы много гастролируете, выступаете на ведущих оперных сценах мира. Скажите, если поступит предложение переехать и работать в другом театре, согласитесь?

- Никогда не покину Родину, до конца буду выступать на сцене своего оперного театра. Я большая патриотка. Мне кажется, что известность можно приобрести, и не уезжая из своей страны…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)