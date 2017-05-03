Изменился принцип выдачи пенсии Национального героя членам семьи

2017-05-03 19:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в указ №258 «Об учреждении пенсии президента Азербайджанской Республики для лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана» от 14 июля 2005 года.

Согласно внесенным изменениям, пенсия Национального героя будет поровну разделена между всеми членами его семьи: вдовой (вдовцом), родителями, не достигшими совершеннолетия детьми или детьми-инвалидами, если их инвалидность была установлена до достижения ими 18 лет, братьями и сестрами, которые воспитываются в детдомах, лицами из этой категории, получающими первое профессионально-специальное образование, средне-специальное образование, высшее образование и обучающимися в магистратуре НАНА (только до достижения 23 лет), бабушками и дедушками (если нет других первостепенных родственников).

До сих пор, если у лица, которому было присвоено звание Национального героя Азербайджана, не было вдовы и детей, то пенсия выплачивалась его родителям.