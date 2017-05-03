Восьмой «Форсаж» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае
2017-05-03 17:17 | www.oxu.az | 3
Голливудский фильм «Форсаж - 8» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае, собрав 2,44 млрд юаней (около 350 млн долларов США), сообщает Oxu.Az со ссылкой на Синьхуа.
Таким образом, восьмая часть франшизы опередила по сборам седьмую, заработавшую в 2015 году 2,42 млрд юаней.
Премьера «Форсажа - 8» в КНР состоялась 14 апреля. За первую неделю проката он удержал лидерство по кассовым сборам на китайском кинорынке, собрав 833 млн юаней.
Ранее сообщалось, что «Форсаж 8» остался лидером проката США.