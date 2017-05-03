Восьмой «Форсаж» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае

2017-05-03 17:17 | www.oxu.az | 3

Голливудский фильм «Форсаж - 8» установил абсолютный рекорд по сборам в Китае, собрав 2,44 млрд юаней (около 350 млн долларов США), сообщает Oxu.Az со ссылкой на Синьхуа.

Таким образом, восьмая часть франшизы опередила по сборам седьмую, заработавшую в 2015 году 2,42 млрд юаней.

Премьера «Форсажа - 8» в КНР состоялась 14 апреля. За первую неделю проката он удержал лидерство по кассовым сборам на китайском кинорынке, собрав 833 млн юаней.

Ранее сообщалось, что «Форсаж 8» остался лидером проката США.

A.C.

