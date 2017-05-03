Google показал превью редизайна YouTube – ФОТО

2017-05-03 17:21 | www.oxu.az | 2

Компания Google официально продемонстрировала редизайн видеохостинга YouTube, передает Oxu.Az со ссылкой на Mashable.

В ближайшем будущем она переведет на него десктопную версию сервиса.

Известно, что дизайн, выполненный в этом стиле, уже используется в мобильной версии видеохостинга.

Ознакомиться с новым внешним видом YouTube может каждый желающий, перейдя по ссылке.

Как отмечают разработчики, обновленный дизайн должен выполнить сразу несколько задач: упростить использование видеохостинга, сравняться по стилю с мобильной версией и придать сервису более стильный и красивый вид.

Н.О.