Rusiyadan Azərbaycana gətirilən yeni hərbi texnika silahlanmaya daxil edilib (FOTO,VİDEO)

2017-05-03 18:54 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Azərbaycanla Rusiya arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən ölkəmizə gətirilən müxtəlif təyinatlı müasir hərbi texnika Silahlı Qüvvələrimizin bölmələrinin silahlanmasına daxil edilib.

Bu barədə Trend-ə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Silah və hərbi texnikanın yoxlanılması məqsədilə keçirilən atışlar uğurla başa çatıb.