Россия и Турция продолжат консультации по борьбе с терроризмом

2017-05-03 18:40 | www.trend.az | 3

Россия и Турция будут укреплять взаимодействие по линии своих министерств обороны и спецслужб, в том числе по антитеррору, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, передает в среду РИА Новости.

Он отметил, что "при обмене мнениями по глобальной и региональной повестке дня большое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом".

"Договорились укреплять взаимодействие на этом направлении по линии спецслужб и министерств обороны. В частности, продолжить практику регулярного проведения межведомственных консультаций по антитеррору", - сказал Путин.

Президент России отметил, что принципиально важно обеспечить безопасность российских туристов на курортах Турции, и российские профильные ведомства готовы помочь турецким спецслужбам в этом вопросе.

"В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию. Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан. Российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах. Взаимодействие между специальными службами укрепляется", - сказал Путин.