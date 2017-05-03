Дочь начальника управления лифтов удалилась из соцсетей после увольнения отца – ВИДЕО

2017-05-03 17:32 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось, начальник Бакинского управления лифтов Гудрет Шукюров был уволен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Azxəbər, после этого события дочь начальника управления закрыла свой аккаунт в социальных сетях.

Отметим, что у пары Айсель и Огтай было более 500 тыс. подписчиков в социальных сетях. Их роскошная свадьба на несколько недель стала одной из самых обсуждаемых тем.

После появления видео свадьбы в интернете Гудрет Шукюров был освобожден от занимаемой должности.

З.Г.