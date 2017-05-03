Результаты переговоров с Путиным будут видны уже через несколько дней - Эрдоган

2017-05-03 18:45 | www.trend.az | 3

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что результаты прошедших переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным "будут видны" уже через несколько дней, передает в среду РИА Новости.

"Сегодня мы провели консультационные встречи относительно экономических, торговых, а также других вопросов. Десятого марта в Москве мы провели шестое совещание Совета сотрудничества высшего уровня. В ходе нашей сегодняшней встречи мы вновь рассмотрели наши принятые решения и экономические шаги", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

По словам Эрдогана, обе стороны - российская и турецкая - проявляют сильную волю для укрепления отношений между странами.

"Наши экономические команды часто встречаются в Москве и в Анкаре. Они проявляют большие усилия для устранения препятствий по пути развития торговых и экономических отношений. Верю, что в ближайшие дни мы увидим результаты этих работ. Проекты "Турецкого потока" и атомной электростанции "Аккую" продолжаются в своем русле", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция и Россия вместе борются с терроризмом.

"Мы находимся рядом с нашими российскими друзьями в борьбе с террористическими организациями", - сказал глава Турецкого государства.

Как заявил президент Турции, "террор не признает границ".

"Нет никакого различия между терактами в Москве, в Стамбуле, в Брюсселе, в Кабуле или в Париже… Террористические организации являются общими врагами человечества, независимо от их названия, идеологии", - сказал Эрдоган.

По итогам встречи с Путиным, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу на саммит организации Черноморского экономического сотрудничества, который пройдет в Стамбуле в мае.

"Хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-й годовщины организации Черноморского экономического сотрудничества, который будет проведен 22 мая этого года в Стамбуле. Надеюсь, что консультационная работа и принятые решения нашими странами пойдут на благо наших стран, региону и всему человечеству", - сказал Эрдоган.