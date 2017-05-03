Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания в Казахстане

2017-05-03 17:40 | www.oxu.az | 2

Казахстан в настоящее время возрождает два наиболее важных направления. Это - курс политических реформ и модернизация экономики. Конечно, эти направления начаты не с сегодняшнего дня, а с того момента, когда страна встала на нелегкий путь независимости. В начале года в своем послании народу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о начале третьего возрождения. А спустя четыре месяца Елбасы поделился своим видением «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной. Поэтому хотел с вами поделиться», - писал президент.

В первую очередь он сосредоточен на национальном сознании в нынешнем двадцать первом веке.

«На наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха. В чем был, на мой взгляд, главный недостаток западных моделей модернизации XX века применительно к реалиям нашего времени? В том, что они переносили свой уникальный опыт на все народы и цивилизации без учёта их особенностей.

Даже в значительной степени модернизированные общества содержат в себе коды культуры, истоки которых уходят в прошлое. Первое условие модернизации нового типа это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации. Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе», - пояснил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства представил несколько проектов, которые необходимо усилить в ближайшие годы.

«Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости»,- сказал президент.

История графики казахского языка имеет глубокие корни. В VIVII веках, в ранние средние века, на территории Евразии зародилось и действовало древнетюркское руническое письмо, известное в науке как орхоно-енисейское письмо. В VI-VII веках возникла древнетюркская письменность - один из древнейших типов буквенного письма человечества. С V по XV век тюркский язык был языком межнационального общения на большей части Евразии. Например, в Золотой Орде официальные документы и международная переписка велись в основном на тюркском языке. Начиная с X по XX век, почти 900 лет, на территории Казахстана применялась арабская графика. Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и арабской графики начались после принятия ислама.

7 августа 1929 года Президиумом ЦИК СССР и СНК СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит». Латинизированный алфавит официально использовался с 1929 по 1940 год, после чего был заменен кириллицей. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на новый алфавит на основе русской графики». В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» президент заявил о необходимости с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу.

Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит. То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. В связи с этим он дал конкретные поручения.

«Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке. В школьных стенах дети изучают и английский язык, и азы латиницы. Поэтому для них нет никаких трудностей», - отметил он.

В итоге, до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. А с 2018 года начнется подготовка кадров для преподавания нового алфавита и подготовка учебников для средней школы. И в ближайшие 2 года нужно провести необходимую организационную и методическую работу. Одним словом, с помощью нового алфавита Казахстан вступит на мировую цивилизацию. Кроме того, переход на латиницу - это и есть глубокое укрепление связи с другими странами. И одно из главных направлений в этом - развитие качества конкурентоспособности. Поэтому каждый казахстанец, и через них в целом нация должна иметь те качества, которые присущи 21-му веку. Например, компьютерная грамотность, знание иностранных языков, высокая культура - необходимые факторы, которые нужны каждому из нас, кто хочет идти в ногу со временем. И в связи с этим, для подготовки соотечественников к требованиям 21 века, готовятся такие программы, как «Цифровой Казахстан», «Обучение на трех языках», «Культурное и межконфессиональное согласие».

Приоритетом в этом направлении является углубление знаний. Казахстан сегодня в числе тех стран, где финансирование из бюджета сферы образования стоит на первом месте. К тому же, президент одной из первоочередных задач выделил подготовку над проектом «Туған жер», которая и станет началом программы «Туған ел».

Что означает понятие любовь к родной земле? Вообще, что это за программы?

Президент объясняет это так: «Первое: необходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба».

Назарбаев подчеркнул, что молодое поколение должно расти, изучая каждый бугор, каждый овраг, истории рек и озер, гор и хребтов. Также, важно, чтобы они знали личностей казахской земли, историю края, читали легенды и были про священную нашу землю.

«Второе: это содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою малую родину. Это нормальное и патриотическое желание, и его нужно поддерживать, а не запрещать. Третье: местным властям нужно системно и организованно подойти к программе «Туған жер». Нельзя пускать эту работу на самотек, потому что она требует взвешенности и правильности в понимании. Потому что, программа «Туған жер» станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма, и в ее реализации никто из нас не должен оставаться в стороне», - отметил президент.

Багжан Ахметов