США готовят санкции против Венесуэлы

2017-05-03 17:50 | www.oxu.az | 3

Группа американских сенаторов готовит законопроект о введении санкций против Венесуэлы, которые могут затронуть и Россию.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, документ, в частности, предусматривает изучение вопроса о том, каким образом сотрудничество между «Роснефтью» и государственным нефтегазовым концерном Венесуэлы Petroleos de Venezuela оказывает влияние на деятельность американских нефтяных компаний.

Законопроект содержит призыв к администрации Дональда Трампа «предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не допустить захвата российской государственной компанией «Роснефть» контроля над любой американской энергетической инфраструктурой», уточняет Reuters, которому удалось ознакомиться с содержанием документа. По данным агентства, обеспокоенность американских законодателей связана с тем фактом, что Petroleos de Venezuela использовала для обеспечения крупного займа от «Роснефти» 49,9% акций своей дочерней.

Н.О.