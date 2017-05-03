Турция не допустит формирования на ее границе с Сирией формирований, угрожающих ее нацбезопасности - Эрдоган

2017-05-03 18:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция не допустит формирования на ее границе с Сирией формирований, угрожающих ее национальной безопасности.

Об этом в среду сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путином в Сочи, передают турецкие СМИ.

Президент Эрдоган заявил, что переговоры по Сирии в Астане должны укрепить перемирие, но некоторые саботируют этот процесс.

"Как страны-гаранты, мы должны подходить к этому вопросу очень чувствительно. Благодаря встречам в Астане, мы при первой же возможности должны укрепить это перемирие. Но некоторые другие тратят свою энергию для саботирования этого процесса", - заявил Эрдоган

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade