«Ювентус» уверенно обыграл «Монако» на выезде

2017-05-04 00:40 | www.oxu.az | 3

Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как передает Oxu.Az, встреча, прошедшая в среду, 3 мая, завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Счет на 29-й минуте матча открыл аргентинский форвард «старой синьоры» Гонсало Игуаин. На старте второй половины встречи он же удвоил преимущество «Ювентуса».

В обоих случаях автором голевых передач стал бразильский защитник Дани Алвес.

«Монако» потерпел первое домашнее поражение в Лиге чемпионов в этом сезоне. Ответная игра пройдет 9 мая в Турине.

С.Б.

